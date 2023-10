Médicos do IPE Saúde terão reajuste nos honorários de consultas médicas e visitas hospitalares

A nova tabela de remuneração passa a valer a partir do dia 1º de novembro, quando o instituto recebe a primeira contribuição dos segurados conforme as novas regras do sistema, que entraram em vigor no início de outubro.

No caso das visitas hospitalares, o aumento no repasse será de 64,13%. Assim, os médicos credenciados, que até então recebiam R$ 25,59 por paciente visitado, passarão a receber R$ 42 para cada visita realizada dentro do hospital. As consultas médicas realizadas em consultório terão um aumento de 20% em relação aos valores praticados atualmente.

Médicos que atendem na modalidade pessoa física e ganhavam R$ 62 passarão a receber R$ 74,40 por consulta. Já os profissionais que atendem como pessoa jurídica e ganhavam R$ 90 receberão R$ 108 para cada atendimento.

Também está previsto o aumento médicos relativos a outros procedimentos, entretanto, só serão definidos após analisado o efetivo aumento da receita, uma vez que as mudanças aprovadas pela Assembleia Legislativa em junho deste ano passaram a valer no início do mês.

A atualização irá igualar os valores pagos pelo IPE aos praticados pelos planos de saúde privados. O aumento na remuneração dos médicos era pleiteado pela categoria e integra a série de medidas que o Executivo vem realizando no Instituto, que tem enfrentado uma crise financeira e de pessoal.

Foto: reprodução