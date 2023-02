Vereadores definem lideranças de bancadas para 2023

As bancadas na Câmara Municipal de Alegrete já definiram as lideranças partidárias para o ano legislativo. Durante a primeira sessão ordinária do ano, os partidos com assento na Casa fizeram suas respectivas indicações.

João Leivas (MDB) permanece como líder do Governo Márcio Amaral. Cleo Trindade, por sua vez, será o líder emedebista. Os Progressistas terão como líder em 2023 o Bispo Ênio, enquanto a bancada trabalhista, definiu o nome do vereador Éder Fioravante na liderança do PDT.

As demais bancadas são compostas por apenas um vereador, que naturalmente desempenham a liderança: Anilton Oliveira é o líder do Partido dos Trabalhadores, Jaime Duarte exerce a liderança dos Republicamos, enquanto Fábio Perez desempenha a liderança do Partido Verde.

A formação das comissões permanentes ainda depende de algumas indicações partidárias, mas deverá ser feita no decorrer desta sexta-feira.