Memórias de velhos Carnavais: veja momentos marcantes da grande festa popular

As memórias do Carnaval de outrora.

Durante as décadas de 20 até 90, os bailes de Carnaval em clubes continuaram com muita força. As marchinhas, os sambas-enredo das escolas e as músicas criadas pelos blocos da cidade davam o ritmo da festa.

O Carnaval passou por uma nova transformação entre o final dos anos 1920 e o início dos anos 1930, quando foram fundadas as primeiras escolas de samba e, com elas, as mulheres começaram a conquistar um espaço próprio nos desfiles de Carnaval.

Músicas como ‘A Pipa do Vovô’, ‘Abre Alas’ e ‘Mamãe eu Quero’ tornaram-se hinos atemporais do período de folia no Brasil e, em Alegrete não foi diferente.

Alguns saudosistas dizem que não se faz mais carnaval como antigamente, apesar da grande festa com os blocos de carnaval e a retomada dos desfiles de escolas de samba no Município.

Para quem viveu a época de entre a década de 20 e 90, ou ouviu história ao longo das gerações como no caso da família Jorgens, histórias sobre o Carnaval em Alegrete, ouviu sobre os clubes tradicionais com os carnavais infantis, os reis momos e as rainhas. Todos os clubes tinham festa e a corte, em determinado momento, passava por todos os eventos da noite.

A folia invadia a madrugada e famílias inteiras participavam. Os desfiles das escolas de samba, inicialmente eram na Praça Getúlio Vargas e posteriormente na Avenida Eurípedes Brasil Milano. Alegrete tem cinco escolas de samba Acadêmicos do Pôr-do-Sol; Imperatriz da Praça Nova; Mocidade Independente da Cidade Alta; Nós os Ritmistas e Unidos dos Canudos.

Nesse momento nostálgico das festas momescas de outros tempos, vejam o Carnaval de rua em frente ao Banrisul, ao Foro em construção( hoje Centro Integrado Renato Mendes Jaques) e Clube Casino no ano de 1957.

Abaixo, um dos arquivos do fotógrafo Décio Marini.

Na sequência, o carnavalesco José Airam Baialard Vasconcelos disponibilizou ao PAT a primeira foto oficial do Bloco do Funil, fundado em 09.02.1969, hoje com 54 anos ininterruptos. Entre outros registros:

Abaixo, a relíquia do acervo da família Jorgens – nas imagens a rainha do Carnaval e o carro alegórico.