Jornada do Meio Ambiente é destaque na Câmara nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (22), a Câmara coloca em debate importantes assuntos sobre o meio ambiente.

A partir das 8h30min, o plenário Gaspar Cardoso Paines recebe convidados, imprensa e comunidade para uma Jornada pelo Meio Ambiente, construindo uma nova consciência.

Homem agride mãe e companheira no Bairro Gamino

A programação traz como destaques no turno da manhã, a partir das 9hs, “Aspectos da fitogeografia e biodiversidade do Pampa, tendo como palestrante a professora. Drª. Paula Mirela Almeida Guadagnin – IFFar. A recepção e abertura da Jornada pelo Meio Ambiente está programada para às 8h30min.

Ás 10h, será apresentado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a cargo do Dr. Eduardo Fleck – Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DMLU/POA.

Confraria das Belas retornou com a noite do pijama

No período da tarde, os trabalhos retomam a partir das 14hs. O tema será Pavimentação Urbana: Novas soluções para velhos problemas. Palestrante professor Dr. Jaelson Budny e Drª. Fernanda Bianchi Ferreira da Costa com mediação do professor Dr. Ederli Marangon, da UNIPAMPA/Campus Alegrete.

As 15h30min, acontece a apresentação do Projeto do Atlas Ambiental de Alegrete e proposta para demais Municípios da região. O trabalho será conduzido pelo professor Dr. Nelson Gruber e Profª. Drª. Nina Simone Vilaverde Moura – Instituto de Geociências/UFRGS.

Já as 17h30min, Tecnologia inovadora e consolidada para soluções de alta viabilidade financeira na gestão de resíduos sólidos. Palestrante, engenheiros Helmut Johan Ducatti Flister e Delmar Henrique Brauwers da EKT Global.