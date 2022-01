Latrocínio que vitimou comerciante teve requintes de crueldade

Na manhã de quarta-feira(12), em entrevista exclusiva ao PAT, a Delegada Fernanda Mendonça, responsável pela 1ª DP e DPPA, falou sobre o latrocínio que ocorreu na madrugada da última segunda-feira(10), em Alegrete.

Alguns detalhes sobre o crime, demonstram a frieza do assassino que confessou o crime, na abordagem realizada pelos policiais do setor de investigação da Polícia Civil.

Segundo a Delegada, com o apoio de populares que auxiliaram com informações, o que ela destacou ser de suma importância e frizou o sigilo absoluto, além de considerar que essa ajuda através de denúncias, sempre contribue para elucidar os fatos com a rapidez como foi neste crime. Ainda na noite de segunda diligências foram feitas na tentativa de localizar Lelé.

Entretanto, manhã de terça-feira(11), uma guarnição da Brigada Militar realizava patrulhamento ostensivo no bairro Gamino e abordou o indivíduo de 29 anos. Assim que os PMs identificaram que ele estava com a mão ferida, entraram em contato com a Polícia Civil.

Quando os policiais chegaram no local, ele confessou o latrocínio e aceitou ir à delegacia de Polícia para prestar mais esclarecimentos. Diante disso, a Delegada solicitou a prisão preventiva de Lelé, o que ocorreu no final da tarde.

No depoimento, ele também confessou que havia arrombado outras duas vezes a casa da vítima, o comerciante José Carlos Silveira Romeiro de 72 anos.

Lelé, que já tinha passagens pela polícia, destacou que em todas as vezes, entrou para furtar, porém, na madrugada de segunda, se deparou com o idoso. Nessa madrugada, ele quebrou um vidro da porta dos fundos para abri-la, já que a chave estava no miolo.

No momento em que o comerciante o visualizou, ele desferiu dois golpes com uma pá e também duas garrafadas na cabeça, além de consumar com uma facada no pescoço do comerciante, que não teve como se defender da crueldade das agressões.

No momento em que quebrou o vidro da porta, Lelé machucou a mão. Mesmo assim, a sangue frio, carregou a caminhonete, uma Montana, que pertencia à vítima, com engradados de bebidas, botijão de gás e outros pertences do comerciante, entre eles, o tênis.

A Delegada acrescentou que o veículo foi recuperado na noite do crime pela Brigada Militar no bairro Anita Garibaldi, já a mercadoria não foi localizada.

A delegada ressalta que as investigações não foram concluídas e o autor confesso, está preso, preventivamente, por isso o trabalho sobre o crime continua.

Lelé foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete onde está à disposição da Justiça.

A Delegada Fernanda Mendonça, encerrou a entrevista evidenciando e agradecendo a soma de esforços que ocorreu para que o autor fosse preso cerca de 24h depois da comunicação do latrocínio.

Ela citou o auxílio de populares, que forneceram informações, empresas nas imediações que disponibilizaram imagens de câmeras de videomonitoramento, a Brigada Militar, funcionários da UPA e o Posto Médico Legal que realizou a necropsia e a coleta de material genético.

“As pessoas precisam ter certeza que as denúncias são muito importantes e podem ficar tranquilas quanto ao sigilo da fonte. Os telefones disponíveis são 3427- 0318 ou 98451- 1689” – informou.