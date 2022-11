Vídeo: casal alegretense é preso com cocaína na BR 290; a mulher está grávida

Na madrugada desta segunda-feira (21), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e uma mulher, ambos de Alegrete, transportando cocaína na BR 290.

Os Policiais Rodoviários Federais realizavam patrulhamento com foco no combate ao crime, quando deram ordem de parada ao condutor de um Gol, com placas de Alegrete. Em revista foram localizados dois quilos de cocaína escondidos no painel corta fogo do veículo.

O homem de 26 anos e a mulher de 27, (alegretenses), falaram aos policiais federais que estavam levando a droga para Alegrete. Ela está grávida com 16 semanas.

O homem já tinha ocorrências policiais por ameaça e desobediência, já a mulher não tinha passagens.

Os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária. O veículo e a droga foram apreendidos.