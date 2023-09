Vídeo: galpão em condomínio residencial é consumido pelo fogo

No início da madrugada deste sábado(9), um incêndio ocorreu em um galpão localizado na Avenida Eurípedes Brasil Milano, nas imediações do Porto dos Aguateiros, em um local destacado como condomínio residencial, em Alegrete.

Uma moradora conversou com o PAT. Ela citou que havia recentemente chegado, em casa, na companhia do esposo, e cerca de meia hora depois identificou um barulho incomum, desta forma, o alertou. Ele decidiu verificar e percebeu a fumaça, na sequência, chamas emanando do galpão. Imediatamente, acionaram o Corpo de Bombeiros e os demais moradores do condomínio sobre a situação.

Durante o período em que a reportagem ficou no endereço, não havia relatos sobre feridos. A moradora comentou: “O homem que residia ali pode ter saído, mas ainda não temos informações precisas sobre o que realmente aconteceu. Só sei que, quando chegamos, o visualizei mexendo com fogo e, em seguida, ouvi o barulho; tudo aconteceu muito rápido.”

O trabalho dos Bombeiros evitou que outras residências fossem atingidas.