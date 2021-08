Share on Email

Na expectativa de ampliar ainda mais a imunização de sua população, a 3ª Capital Farroupilha vacina nesta terça-feira (10), a população de 25 anos ou mais com a primeira dose contra a Covid-19 no CTG Farroupilha.

A vacinação acontece a partir das 8h até enquanto houver doses. Serão 1307 doses e haverá vacinação apenas no salão principal. Não haverá drive-thru. Para se vacinar é preciso apresentar documento de identidade e CPF.

No momento da vacinação também podem ser feitas doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações são destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

A campanha é uma iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete, do Conselho Municipal de Saúde, da UABA e da Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

Pessoas que receberam a vacina contra a Influenza precisam aguardar 15 dias para receber a vacina contra a Covid-19. Até ontem (9), a secretaria de saúde do RS havia destinadas 70.259 doses para Alegrete. Destas, 66.783 já foram aplicadas.

Com uma população estimada em 73.589 pessoas, a cidade atingiu 62,4 % com a primeira dose, ou seja, 45.887 pessoas já tomaram a vacina. Em relação a segunda dose, são 21.223 imunizadas contra a covid-19. Com a dose única soma-se 1.747 pessoas vacinadas. Entre os não residentes, já são 5.595 pessoas vacinadas fora de domicílio.

Foto: Eduardo Silveira