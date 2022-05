Vídeos: a emocionante despedida ao empresário e ciclista Vascão

Share on Email

Última homenagem ao Vascão

A partida prematura do amante de bikes, aos 52 anos, o empresário e atleta Vasco dos Santos – o Vascão, vítima de um AVC, consternou familiares, colegas e amigos.

Uma das formas de homenagem foi manter a sua bike, o capacete e a camiseta na sala velatória.

A bike que fazia suas pedaladas

Muitos pediram dispensa do serviço para se despedir de Vascão, que tinha um extenso círculo de amizades.

Amigos nas despedidas de Vascão

O Grupo Trilha Aventura organizou um cortejo, antes, nunca visto na cidade. Em cima do carro do também atleta e repórter, Júlio César Santos, a bike que conduziu Vasco por trilhas em ruas e estradas de Alegrete sempre com seu grito de incentivo a quem pedalava.

Esse foi um dos maiores cortejos em que ciclistas, todos organizados, foram homenagear um colega tão querido, disse a atleta de bike e professora, Clariani Rocha.

Tristeza na última homenagem

Não era o pedal que gostaríamos de estar fazendo, lamentável o momento para reunirmos todos esses ciclistas. Com certeza ele deixou muitas histórias para contar, disseram integrantes do Trilha”.

Atrás do carro fúnebre um pelotão de ciclistas, inclusive crianças, foram até o Cemitério para as últimas homenagens ao ciclista ícone de Alegrete, que incentivou centenas de pessoas a pedalar, por saber que esta pratica trás saúde a todos.

Ciclistas na despedida de Vascão

Tristeza na despedida de Vascão no Cemiterio

Tristeza na despedida de Vascão no Cemitério