Vigilante impede furto em estabelecimento; acusado é preso em flagrante pela BM

Segundo informações, uma guarnição da Brigada Militar se deslocou até o endereço para averiguar a situação. Chegando ao local, os policiais fizeram contato com o vigilante responsável pela segurança do prédio. O homem relatou que havia detido um indivíduo, de 33 anos, após flagrá-lo em atitude suspeita no 2º andar do edifício, próximo a uns aparelhos de ar condicionado.

Desta forma, o acusado foi identificado e, na busca pessoal, os PMs encontraram no bolso um alicate, que aparentemente havia sido utilizado para cortar fios de telefone. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). Em contato com a Delegada de Plantão, foi determinado prisão em flagrante.

Nesse contexto, foi arbitrada uma fiança no valor de meio salário mínimo, no entanto, não foi paga, e o acusado foi encaminhado ao Presídio estadual de Alegrete.