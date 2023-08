Aumento na produção da cadeia de carne bovina diminuiu preço ao consumidor

O preço da carne bovina diminiu 8,5% em relação ao semestre passado. O principal fator que ajuda explicar esse fato é o aumento na cadeia de produção de carne bovina que é fundamentada no bom período de fertilidade dos pastos que alimentam o gado.

O Brasil deverá produzir neste semestre 14,8 milhões de toneladas de carnes bovina, suína e de aves. A previsão é da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Se a previsão for confirmada, esta será a maior produção da série histórica.

A redação do PAT entrou em contato com o Médico Veterinário e Sócio proprietário da Agenda Remates, Homero Tarragô, que salientou que o preço da carne bovina realmente teve uma queda, o preço dos remates de gado também tiveram um decréscimo principalmente pelo bom período de fertilidade dos campos e pastagens.

Em contato com um grande mercado de carnes de Alegrete, o gerente, enalteceu que é muito importante essa queda no valor bruto do preço da carne bovina.”A carne vermelha ainda é mais consumida na mesa dos alegretenses, com essa redução acreditamos que as pessoas consumam ainda mais”, comentou o gerente do estabelecimento”

