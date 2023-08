Cavalo de Alegrete corre final do GP da Soja nesta segunda no hipódromo Nilton Carlesso

O último final de semana foi de intenso movimento no Jockey Club de Alegrete. Entre os dias 5, 6 e 7 acontece a VII edição do GP da Soja e o GP Ademir Fagundes.

A tradicional Penca da Soja em 500 metros, teve a inscrição no valor de 100 sacos de soja e a dotação total será de mil sacos. Após a apresentação dos concorrentes no sábado, os páreos eliminatórios aconteceram no domingo (6).

No 1° páreo do VII GP Penca da Soja, deu o favorito nas apostas Karpeteando, criação do Haras Nijú, propriedade de Vítor Serafim de Barros e Tatiana D. Menezes de Júlio de Castilhos, treinado pelo R. Silva e conduzido pelo L. Santos.

Já no 2° páreo, Urano Negro, cavalo alegretense de Homero Tarrago Filho, propriedade de Leandro Pedroso e Thiago Almeida, de Alegrete, treinado por P. Lopes, e pilotado pelo J.G. Santos, carimbou vaga na grande final.

Nos páreos do GP Ademir Fagundes, a disputa foi em duas batidas no hipódromo Nilton Bruno Carlesso. No 1° páreo também em 500 metros, a fêmea Instamina, criação do Haras Anderson, propriedade do Homenageado Ademir Fagundes de Bagé, Treinador M. Lacerda, na pilotagem L. Leonardo Leotti.

No 2° páreo, deu Dueto Dollar, criação e propriedade do Haras Alves Teixeira, de Santo Augusto, treinado pelo Tere Airton Oliveira, pilotado pelo T. Cristian.

Pelo Desafio Champions Sprinter em 500 metros, deu o imbatível Já Vou Lá, criação do Haras Nijú, propriedade do Stud SS e Arno de Souza de Ijuí e Bombinhas, treinado pelo D. Antunes e pilotado pelo G. Montanha, veterinário Dr. Daniel Gustavo, que desbancou Hello Moto.

A final do GP da Soja alcançou cerca de R$ 245.400 no geral em apostas, Urano Negro de Alegrete com 67 mil em apostas contra o favoritíssimo Karpeteando de Júlio de Castilhos (70 mil em apostas), acontece às 15h e homenageia os turfistas Nilton Bruno Carlesso, João Carlos Vendruscolo, Ival Luiz Alberton e Joicemar Piegas com uma premiação de 1.000 mil sacos de soja ao vencedor.

Antes às 14h30min, ocorre a final do GP Ademir Fagundes, que vai destinar 80% do valor arrecadado em inscrições para o proprietário vencedor e 20% ao treinador campeão. O montante de apostas foi de R$ 300.100. Dueto Dollar de Santo Augusto e Instamina de Bagé decidem o prêmio.

A entrada no Jockey Club é franca e as duas finais no hipódromo Nilton Bruno Carlesso devem atrair um bom público no encerramento de dois grandes eventos na maior cancha reta do Brasil.

Fotos: Roque Massariol e Osni da Silva