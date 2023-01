Violência doméstica provocada pelo uso de drogas gera agressão entre irmãos

Share on Email

De acordo com informações, uma guarnição da Brigada Militar, por volta das 14h, deslocou até o bairro Santos Dumont para averiguar denúncia de violência doméstica.

No endereço, foi feito contato com a vítima, uma mulher de 34 anos, que relatou que o seu filho de 19 anos é usuário de drogas e estava agressivo, desta forma, agrediu a irmã de 14 anos com socos na cabeça.

Diante dos fatos as partes foram conduzidas até a UPA para atendimento médico e após foram encaminhadas até a DPPA para registro, o SAMU mental compareceu no local e acompanhou a ocorrência.