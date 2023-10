Violento acidente entre Renault e Parati na Eurípedes Brasil Milano

No início da madrugada de segunda-feira(2), um acidente de trânsito ocorreu na Avenida Eurípedes Brasil Milano, envolvendo um Renault Megane e uma VW Parati. O acidente aconteceu quando o condutor do Megane perdeu o controle do veículo enquanto trafegava no sentido bairro centro. O carro colidiu na traseira da Parati, que estava estacionada ao longo da via.

O acidente resultou em danos materiais nos dois veículos envolvidos. Após o ocorrido, os policiais militares foram acionados e ofereceram ao condutor do Megane a oportunidade de realizar o teste de alcoolemia. No entanto, ele recusou-se a fazer. Diante da situação, o homem foi autuado.