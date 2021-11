Visita de cônsul acena para participação do Uruguai na Expofeira de Alegrete

Share on Email

Na última quarta-feira (24), um encontro pode selar a presença dos uruguaios já na próxima exposição agropecuária de Alegrete.

O presidente do Sindicato Rural, Luiz Plastina Gomes, acompanhado de sua esposa Ana Flávia Gomes e o diretor Caio Bicca recepcionaram o cônsul do Uruguai, Brian Rodriguez e sua esposa Adriana Hernandez.

Visita a galeria de ex-presidentes da entidade ruralista

Eles visitaram o município e participaram de uma reunião realizada no Casarão do parque Lauro Dorneles, coordenada pelo Sindicato Rural. Estiveram acompanhando a comitiva a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo e o secretário de Agricultura e Pecuária Daniel Gindri.

Casarão do parque foi local do encontro internacional

O encontrou tratou da possibilidade dos uruguaios incluírem a Exposição Agropecuária de Alegrete no calendário de eventos oficial nacional do Uruguai, divulgando o principal evento de Alegrete em todo o território uruguaio.

Durante a visita o presidente do Sindicato fez uma completa explanação sobre as potencialidades do agronegócio alegretense, detalhando os principais aspectos da evolução da agropecuária na região ao longo da história, os impactos e seus principais desafios atuais.

Presidente mostrou as potencialidades da expofeira

Além disso, Plastina destacou as principais feiras promovidas pela entidade e apresentou as instalações do Parque Dr. Lauro Dornelles aos visitantes uruguaios.

Cônsul verificou instalações do parque

Fotos: Sindicato Rural de Alegrete