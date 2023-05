Visitações ao cemitério, no Dia das Mães, devem observar cuidados com a dengue

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Com a proximidade do Dia das Mães, o Cemitério Municipal se prepara para receber um grande número de visitantes, e a prevenção contra a dengue é um dos principais focos das atividades de preparação e limpeza.

O diretor administrativo do cemitério, Carlos Romeiro, ressalta que a limpeza é uma tarefa diária realizada pela equipe do local, mas que a colaboração de todos os visitantes é essencial para evitar a antecipação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue.

Para isso, a equipe do cemitério solicita aos visitantes que deem preferência para flores cultivadas e evitem potes ou recipientes que possam acumular água, já que esses locais são comemorados para a reprodução do mosquito. Além disso, é importante que os visitantes não deixem lixo ou objetos que possam acumular água no cemitério.

O diretor ainda destaca que, após o Dia de Finados, o Dia das Mães é a segunda data que mais amplia a movimentação no cemitério, o que aumenta a importância de todos os visitantes seguirem as medidas preventivas contra a dengue.