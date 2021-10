Você e sua família merecem CARISAÚDE, o Cartão de Descontos da Santa Casa

O Carisaúde além de proporcionar aos seus clientes inúmeros descontos através da sua rede de parceiros, conta com uma equipe de extrema competência e qualificação em seu consultório.

O cartão de descontos Carisaúde possui benefícios para que você cuide da sua saúde com garantia de qualidade através de categorias diferenciadas e, com preços acessíveis, que cabem no seu bolso.

As categorias proporcionam descontos exclusivos em Alegrete e região e podem ser adquiridos conforme suas necessidades.

As categorias são: Econômico, Familiar, Rural e Empresarial.

Para conhecer e adquirir o seu cartão Carisaúde, entre em contato através dos números (55) 9 9626 4720, (55) 3426 2888 ou faça uma visita no consultório situado à Rua General Sampaio, 88 – Alegrete/RS.

Carisaúde, sua saúde em um só lugar!