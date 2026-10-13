Vôlei Alegrete doa 50 brinquedos para ação de Dia das Crianças no Bairro Piola

Iniciativa reforça a parceria entre o time e a associação comunitária, que também conta com o apoio voluntário do grupo na manutenção da quadra poliesportiva.

Em uma demonstração de solidariedade e compromisso com a comunidade, o time Vôlei Alegrete realizou a doação de 50 brinquedos à diretoria da Associação Comunitária do Bairro Piola, em Alegrete. A entrega ocorreu na segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, com o objetivo de contribuir para as ações beneficentes promovidas pela entidade.

A entrega foi realizada por Quelem Eloy, representante do grupo, ao presidente da associação comunitária, Rudinei Freitas.

Além da doação dos brinquedos, o Vôlei Alegrete mantém uma relação de parceria com a comunidade do bairro, utilizando a quadra poliesportiva local para suas atividades todas as segundas-feiras. Como parte dessa colaboração, os integrantes do time também contribuíram voluntariamente para o conserto das traves e das tabelas da quadra, auxiliando na conservação do espaço esportivo.

Segundo a diretoria da associação, parcerias como essa são importantes para viabilizar doações e fortalecer as iniciativas beneficentes desenvolvidas em benefício dos moradores. O presidente Rudinei Freitas destacou a importância da colaboração e das atitudes solidárias para a comunidade.

“Fazer o bem é isso: transformar solidariedade em sorrisos e pequenas atitudes em grandes exemplos”, ressaltou.

A iniciativa do Vôlei Alegrete reforça o papel da participação comunitária e do trabalho voluntário na realização de ações sociais, contribuindo para levar alegria às crianças e fortalecer os vínculos entre o esporte e os moradores do Bairro Piola.