Alegrete registra 80 ocorrências policiais em setembro, queda de 34% em relação ao ano passado

Município contabilizou um homicídio, 29 furtos e 28 casos de estelionato no mês, conforme dados da segurança pública

Alegrete registrou 80 ocorrências policiais em setembro de 2026, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS). O número representa uma redução em relação a agosto, quando foram contabilizadas 89 ocorrências, e uma queda de aproximadamente 34% na comparação com setembro de 2025, período em que o município registrou 121 casos.

Na comparação anual, a redução foi de 41 ocorrências. Já em relação ao mês anterior, foram nove registros a menos, o que corresponde a uma queda de aproximadamente 10%.

Entre os principais registros de setembro deste ano estão 29 furtos e 28 casos de estelionato. O município também contabilizou um homicídio e nove ocorrências relacionadas ao tráfico e à posse de entorpecentes.

Os abigeatos, crimes caracterizados pelo furto de animais no campo, somaram quatro registros no período. Também foram registrados três furtos de veículos, três roubos e um roubo de veículo. Além disso, houve duas ocorrências relacionadas a delitos envolvendo armas e munições.

Furtos e estelionatos concentram os registros

Os dados de setembro mostram que os furtos e os estelionatos tiveram destaque entre as ocorrências registradas em Alegrete, com 29 e 28 casos, respectivamente.

Os números reforçam a importância da atenção a crimes patrimoniais, especialmente aqueles que atingem diretamente moradores e comerciantes. No caso dos estelionatos, a prevenção inclui cuidados com transferências financeiras, pagamentos, compras pela internet e compartilhamento de informações pessoais.

Já os registros de furtos abrangem situações que precisam ser analisadas conforme as circunstâncias e a classificação de cada ocorrência.

Cenário estadual apresenta redução em diferentes indicadores

No Rio Grande do Sul, os dados da SSP-RS também apontaram reduções em diferentes modalidades criminosas em setembro de 2026.

O Estado registrou 674 ocorrências de roubo a pedestres, uma queda de 38% em relação a setembro de 2025, quando foram contabilizados 1.081 casos. Segundo o Observatório Estadual da Segurança Pública, esse foi o menor número para o mês desde o início da série histórica, em 2010, além de representar a 13ª redução mensal consecutiva.

Os roubos e furtos em estabelecimentos comerciais também atingiram o menor patamar da série histórica, com 192 ocorrências, contra 316 no mesmo mês do ano anterior, uma redução de 39%.

No campo, os registros de abigeato diminuíram 19%, passando de 289 para 234 casos. Já os roubos de veículos aumentaram de 111 para 133 ocorrências na comparação entre setembro de 2025 e setembro de 2026. Apesar da alta mensal, o acumulado de janeiro a setembro apresentou redução de 26%, passando de 1.489 para 1.102 casos.

Entre os crimes violentos, os latrocínios caíram de três para dois registros, enquanto os feminicídios passaram de quatro para três. Os homicídios dolosos permaneceram em 80 ocorrências nos meses comparados. No acumulado do ano, porém, houve redução de 823 para 708 casos, uma queda de 14%.