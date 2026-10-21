Vôlei Feminino Alegrete conquista vice em Bagé e garante vaga na final estadual

A competição foi disputada em Bagé e confirmou a classificação da equipe alegretense para a grande final estadual, marcada para os dias 12 e 13 de dezembro, em Santa Maria.

Na decisão da etapa, as gurias de Alegrete enfrentaram o Sul Vôlei, de Bagé, e foram superadas pelo placar de 2 sets a 1. Apesar do resultado, a equipe alcançou o objetivo de garantir presença na fase decisiva da competição.

A campanha da VFA ao longo da Liga Gaúcha de Voleibol foi marcada pela regularidade e por resultados expressivos. A trajetória começou em março, em São Francisco de Assis, onde a equipe conquistou o título da etapa e também obteve destaques individuais.

Em abril, na terceira etapa, disputada em Uruguaiana, o time ficou com o vice-campeonato. Em junho, jogando diante de sua torcida, em Alegrete, a associação voltou ao lugar mais alto do pódio ao conquistar o título da quarta etapa. Já em setembro, em São Vicente do Sul, garantiu mais um segundo lugar.

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O desempenho foi confirmado em outubro, na etapa de Bagé, com outro vice-campeonato e a classificação para a decisão estadual.

Ao todo, o Vôlei Feminino Alegrete participou de cinco etapas, conquistando dois títulos e três vice-campeonatos. A equipe esteve presente nas finais de todas as etapas que disputou, demonstrando consistência e competitividade ao longo da temporada.

Com a vaga assegurada, o grupo agora volta suas atenções para a grande final da Liga Gaúcha de Voleibol, em Santa Maria, onde buscará encerrar a temporada com mais uma grande conquista. Ao destacar a trajetória da equipe, o técnico Rodrigo Lemes agradeceu o apoio recebido durante a competição.

“Agradecemos a todos que torcem e apoiam o VFA nessa caminhada. Seguimos juntas”, destacou o treinador.

Foto: AVFA