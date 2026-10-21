Mega-Sena acumula e prêmio milionário do sorteio de quinta será um dos maiores da história

Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 200 milhões para o próximo sorteio, colocando a premiação entre as maiores já registradas na história da modalidade em concursos regulares, sem considerar os sorteios especiais da Mega da Virada.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 06 – 09 – 16 – 31 – 40.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, milhares de apostas foram premiadas nas demais categorias. Confira os resultados do concurso:

6 acertos: nenhuma aposta ganhadora;

5 acertos: 140 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 38.295,72 para cada uma;

4 acertos: 9.261 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 954,26 para cada uma.

Prêmio está entre os maiores da história

O valor estimado de R$ 200 milhões coloca o prêmio acumulado entre os maiores da história da Mega-Sena em concursos regulares. O ranking inclui premiações expressivas, como os R$ 317,8 milhões pagos no concurso 2525, em outubro de 2022, e os R$ 289,4 milhões do concurso 2150, em maio de 2019.

Também aparecem na lista os concursos 2237, com R$ 211,6 milhões, realizado em fevereiro de 2020, e 2795, com R$ 207,4 milhões, em novembro de 2024.A expectativa agora se volta para o sorteio de quinta-feira (22), que poderá pagar R$ 200 milhões a quem acertar as seis dezenas.

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Como apostar na Mega-Sena

Para concorrer ao prêmio, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona os números aleatoriamente.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Quanto maior a quantidade de números marcados, maior o valor da aposta e também a probabilidade de acertar as combinações premiadas. Além do prêmio principal, a Mega-Sena paga valores para quem acerta quatro ou cinco dezenas.

Quando são realizados os sorteios?

Os concursos regulares da Mega-Sena ocorrem, normalmente, às terças, quintas-feiras e aos domingos. Os apostadores devem acompanhar o calendário oficial para conferir a data e o horário de cada sorteio.

Como funciona a divisão dos prêmios?

Parte da arrecadação das apostas é destinada à premiação, conforme as regras oficiais da loteria. Os valores são distribuídos entre as faixas de seis, cinco e quatro acertos, além das destinações previstas para concursos especiais.

Quando não há ganhadores na faixa principal, o prêmio acumula para o concurso seguinte, de acordo com o regulamento.

Os ganhadores têm prazo de 90 dias, contados a partir da data do sorteio, para resgatar seus prêmios. Após esse período, os valores não retirados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme a legislação vigente.

Com o prêmio estimado em R$ 200 milhões, a Mega-Sena volta a chamar a atenção dos apostadores. Ainda assim, é importante lembrar que se trata de um jogo de azar, sem garantia de retorno financeiro.