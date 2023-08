Amanda Spolaor, uma alegretense com talento nato no voleibol

A alegretense Amanda Spolaor, tem 21 anos e está prestes a concluir sua graduação em Engenharia de Software na Unipampa. A filha do casal Denise Spolaor e Odair Spolaor, além de focada nos estudos é praticante de voleibol, modalidade que possui habilidades, e hoje no município, é uma das referências, se tratando de vôlei.

Desde a infância, alimenta uma paixão por esportes, e isso sempre foi evidente na sua vida. Iniciou com o futsal, no entanto, o vôlei desempenhou um papel significativo em sua jornada esportiva, participando de jogos escolares e representando a instituição onde estuda.

“Minha trajetória no vôlei teve início com minha participação no JEERMA, representando o polo do Durasnal”, destaca Amanda.

Após concluir o ensino fundamental no Durasnal, ingressou no IFFar – Campus Alegrete. Lá, o vôlei transcendeu de um mero esporte para uma paixão que lhe conduziu a conquistar pódios. Ela participou ativamente dos JERGS e dos JEIFFs, competições entre Institutos Federais, celebrando vitórias e progressos no esporte.

Após passagem pelo IFFar, permaneceu envolvida em torneios mistos de vôlei. “Em um dia recebi um convite de uma colega do futsal para participar de um torneio feminino 4×4. Aceitei de imediato e, nesse torneio, nossa equipe demonstrou resiliência e habilidade, mesmo sendo improvisadas”, explica.

Sua atuação chamou a atenção e, consequentemente, foi convidada a integrar o time do União. “Aceitei sem hesitar, buscando evoluir ao lado de atletas talentosas”, entrega Amanda. Nos últimos três anos, Amanda juntamente com a equipe alcançaram conquistas notáveis, com diversos pódios.

“Sou grata por essa oportunidade, pois minhas colegas de equipe contribuíram para o aprimoramento das minhas habilidades e para a criação de laços de amizade no vôlei” menciona a atleta.

Confira os principais trechos da entrevista com atleta:

Portal: De onde vem esse teu talento no voleibol ?

“Talento” é de fato uma palavra forte (risos). No entanto, minha paixão e dedicação ao esporte se desenvolveram desde a juventude e foram refinadas por meio dos treinamentos e jogos juntamente ao time União. Desde cedo, comecei a jogar, participei de competições escolares e empenhei-me para aprimorar minhas habilidades ao longo dos anos.

Portal: Tu atuas na equipe do União, em Alegrete o movimento de times femininos vem num crescente. A que tu atribui esse crescimento no município ?

O crescimento do movimento de times femininos de vôlei em Alegrete pode ser atribuído a vários fatores. Um deles é a maior visibilidade e valorização do esporte feminino, que tem incentivado mais meninas a participarem. Além disso, investimentos em programas de base, como o CT Caverá (Centro de Treinamento de Voleibol) e a presença de equipes bem-sucedidas, podem ter contribuído para esse aumento. Outro fator relevante é a iniciativa da Célika Ferrari, em criar torneios que promovem a participação feminina no vôlei, incentivando o crescimento e a paixão pelo esporte entre as meninas da região.

Portal: Na tua opinião por que Alegrete ainda não conseguiu erguer um ginásio municipal ?

Dado que a construção de instalações esportivas demanda um período considerável de tempo, é imperativo que a prefeitura se organize eficientemente para construir um ginásio municipal em Alegrete. A ausência desse espaço pode ser resultado da falta de um planejamento adequado em relação aos orçamentos disponíveis, sendo crucial uma organização cuidadosa diante dos recursos substanciais necessários. Prioridades de investimento e processos burocráticos também devem ser gerenciados de forma estratégica para viabilizar a realização desse projeto.

Portal: Por ser mulher, já sofreste algum tipo de preconceito por praticar esportes ?

No voleibol, nunca me deparei com preconceitos em relação à minha participação esportiva; na verdade, sempre fui recebida de maneira calorosa. No entanto, reconheço que muitas mulheres ainda enfrentam preconceitos no contexto esportivo. Infelizmente, o preconceito de gênero persiste em diversos ambientes esportivos, tornando imperativo a constante superação dessas barreiras e a demonstração de que as mulheres podem ser tão talentosas e bem-sucedidas quanto os homens no esporte.

Portal: Qual o segredo para aprender a jogar vôlei ?

O segredo para aprender a jogar vôlei reside na dedicação, treinamento consistente e paixão pelo esporte. Encontrar um treinador competente, praticar regularmente e aprimorar as habilidades básicas como passes, saques e ataques, além de compreender as táticas do jogo, são componentes fundamentais para progredir. Recomendo especialmente o CT Caverá para aqueles que desejam começar, pois oferece turmas nos níveis iniciante, intermediário e avançado. Os treinadores Evandro Dias e Heverton Gomes são profissionais excelentes e altamente qualificados.

Portal: Que tipo de incentivo ou mensagem tu deixarias para meninas que gostariam de praticar voleibol ?

Para as meninas que desejam praticar voleibol, meu incentivo é que acreditem em si mesmas e sigam suas paixões. O esporte oferece oportunidades incríveis de crescimento pessoal, trabalho em equipe e superação de desafios. Não deixem que preconceitos ou obstáculos as impeçam de perseguir seus sonhos. Com esforço, dedicação e confiança, vocês podem alcançar grandes realizações no vôlei e em qualquer outro aspecto da vida.

Fotos: acervo pessoal