Vôlei Feminino Alegrete é bronze em etapa da Liga Gaúcha

No último domingo (17), a cidade de Rosário do Sul foi palco de mais uma etapa da Liga Gaúcha de Voleibol.

A capital das areias brancas recebeu seis equipes na 3ª etapa da Região IV. Um dia de muita disputas entre as equipes da Região, que apresentaram um voleibol de nível com jogos empolgantes.

Disputaram a etapa o PDV e UVR de Rosário do Sul , Sputinik de Uruguaiana, Sul Vôlei de Bagé e as equipes de Alegrete Vôlei Feminino Alegrete – VFA e União.

Mais uma vez, as alegretenses fizeram boa apresentação na disputa com as melhores equipes da região.

O União como sempre, mostrou garra e o nome já diz tudo, uma equipe com união, lutou até o último ponto.

Gurias do União, se preparam agora para a etapa em Alegrete

Coube as meninas do VFA, trazer uma medalha da etapa rosariense para casa. O Vôlei Feminino Alegrete finalizou em 3º lugar , medalha de bronze.

A equipe valorizou muito a terceira colocação, dado o nível da etapa e comemorou com aquele gostinho, já que a próxima etapa será em casa e farão de tudo para subir ao pódio novamente.

Medalha no peito e muita comemoração do VFA

O jogo que deu o bronze para a equipe alegretense foi contra o Sul Vôlei Bagé. Com o placar de 3 sets a 0. Parciais de 21 a 19, 21 a 15 e 15 a 10. A equipe do PDV/Rosário do Sul ficou com o título da etapa ao derrotar as gurias do Sputinik de Uruguaiana na grande final.

PDV ficou com o título Uruguaianenses perderam na final

Fotos: reprodução