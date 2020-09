Voltaram os arremessos de pacotes para o pátio do Presídio

Compartilhe









Na manhã de sábado(19), duas tentativas de arremesso de pacotes ao Presídio Estadual de Alegrete resultou em disparos de antimotim e os dois apreendidos.

Conforme informações, um indivíduo jogou um dos pacotes, pelos fundos do Presídio. O embrulho ficou preso na tela e um dos apenados que estava no pátio, tentou pegar. Ao ser chamada a atenção, outros apedrejaram a guarita da Brigada Militar. Neste momento, foram necessários os disparos antimotim. Na fuga, o indivíduo dispensou outro pacote. Ambos com celulares, carregadores entre outros.

O homem que jogou, não foi identificado. Ele conseguiu fugir.

A Brigada Militar realizou buscas. O material foi apreendido. Não houve feridos.