Vote na Consulta Popular e garanta recursos para Alegrete e região

Realizado de forma totalmente virtual neste ano, o processo vai encaminhar a aplicação de R$ 20 milhões em projetos para municípios de 28 regiões do Estado. Desse valor, R$ 10 milhões serão quitados em 2021, e os outros R$ 10 milhões avaliados conforme a condição financeira de 2022.

A votação será de 26 a 30 de novembro pelo site www.consulta popular.rs.gov.br ou via SMS pelo número 29634

Para votar, é simples: basta ter em mãos o título de eleitor. Dos 96 projetos disponibilizados nas cédulas de votação, o cidadão poderá escolher apenas um, conforme a sua região. É possível votar acessando o site www.consultapopular.rs.gov.br ou via SMS, pelo número 29634, com a mensagem RSVOTO#nº título do eleitor#nº do programa (sem espaços). Exemplo: RSVOTO#99999999#4.

Confira as propostas para a votação deste ano