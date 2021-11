O WhatsApp virou a ferramenta preferida dos golpistas; são muitas as vitimas todo o dia

Share on Email

Mais um alegretense teve um significativo prejuízo ao cair no golpe da troca de número com foto de familiar no WhatsApp. Várias pessoas já foram lesadas por criminosos que usam da inocência das pessoas. Eles colocam a foto de algum familiar e destacam que, por algum motivo, trocaram de número e, sem imaginar que trata-se de um golpe a pessoa acaba sendo ludibriada.

Neste caso, registrado na Delegacia de Polícia de Alegrete nesta última semana, a vítima disse que recebeu uma mensagem de bom dia como se fosse o filho. No perfil do WhatsApp, a foto pelo menos indicava que era o filho do idoso. Na sequência ocorreu a solicitação de um depósito de quase R$4.300,00.

O pedido era para depósito em uma conta, cujo dados foram repassados aos policiais civis. Sem duvidar ou desconfiar de que não se tratava do filho, a vítima realizou a transferência. Contudo, pouco tempo depois, mais uma solicitação, desta vez, de quase 12 mil reais. Foi então, que o idoso se deu conta que o número não era do filho, apenas a foto. Já era tarde, tinha entrado para as estatísticas dos lesados por estelionatarios.