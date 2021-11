Lixões de Alegrete e região ainda estão na pauta do Codepampa

O prefeito Márcio Amaral e a secretária de Meio Ambiente Gabriella Segabinazi participaram de uma nova reunião que o Consórcio de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho (Codepampa) promoveu no dia 18 de novembro, em São Borja, tendo como pauta principal o equacionamento do passivo ambiental representado pelos lixões nos municípios que compõem o grupo. O consórcio abrange as regiões Fronteira Oeste e Campanha no Rio Grande do Sul.

A constatação é de que são semelhantes os problemas nos municípios em relação ao saneamento dos lixões e a necessidade de implantação de aterros sanitários. Em vista disso, a reunião do Codepampa deliberou pela elaboração da minuta do documento de Criação do Departamento de Meio Ambiente e Saneamento Básico do Codepampa e o avanço no Diagnóstico dos Municípios que necessitam projetos ou novos recursos financeiros para executarem a Recuperação de Áreas Degradadas.

O grupo de trabalho busca assessorar os municípios e, na medida do possível, implementar ações em regime de parceria.

Nas palestras e discussões, durante o encontro regional, uma das orientações repassadas é que boa parte das ações na solução dos passivos ambientais pode ser realizada em regime de cooperação. Uma delas pode ser a implantação de aterros sanitários. Também quanto aos encaminhamentos visando eliminar os lixões podem ser adotadas medidas similares entre vários municípios, já que as demandas são parecidas.

O evento contou com a presença de prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais de Meio Ambiente e demais agentes que atuem na área do Saneamento Básico.