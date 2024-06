Yuri The Fury, cavalo de Alegrete é finalista do GP Gentil Carlesso e favorito nas apostas

O macho de 55 quilos Yuri The Fury, filiação (Tiger Heart/Lukinha) e criação do Haras Santarém, de propriedade do Stud Alegrete Baita Chão e Haras H.Oliva, de Alegrete e Porto Amazonas-PR, treinado por J.Cesar e A. Domingos, pilotado pelo Ricardo Verli, corre a final do XXX GP Gentil Carlesso em Alegrete.

Yuri The Fury voou sob o comando do jóquei R. Verli, deixou para trás Golden Champion, cavalo de São Pedro do Butiá. Com um montante de R$ 518 mil em apostas, o cavalo da casa é o favorito das apostas, acumulou a quantia de 133 mil que será p vencedor da Penca do Boi.

Na segunda eliminatória em 600 metros de cancha reta, cruzou na frente Fantastic Dollar, macho de 57 kg, filiação (Billion Dollar/Yema Blade) e criação do Haras Alves Teixeira , propriedade de Valdir Câmara, Darlan Brandão e Diego Pereira, de Palmeira Das Missões, treinado pelo V. Câmara e pilotado pelo H. Vasconcelos. O potro venceu o duelo contra No Woods. Fantastic Dolar recebeu R$ 96.500 em apostas.

A última eliminatória apresentou três desafiantes e a fêmea La Machine de 53 kg, filiação (Wired Bryan/Arte Total), com criação do Haras Nijú, propriedade do Stud Legado, de Lagoa Vermelha, treinado e pilotado pelo A. Cruz assegurou a vitória e consequentemente vaga na grande finalíssima. La Machine tem 79 mil em apostas neste XXX GP Gentil Carlesso.

Essa 30ª edição do GP vai oferecer R$ 150 mil ao proprietário do ganhador + R$ 40 mil ao treinador do campeão, em 600m da maior cancha reta do Brasil. A prova final ainda vai premiar do 2º ao 4º colocado com 15 e 10 mil respectivamente. Os treinadores dos finalistas recebem além do campeão que embolsa 40 mil, do 2º ao 4º, cada um leva 10 mil. Os outros treinadores ganham 3% do valor apostada em cada animal.

A final nesta segunda-feira, larga pontualmente às 15h, onde será conhecido o grande vencedor do GP Gentil Carlesso de 2024. A entrada no hipódromo Nilton Carlesso no Jockey Club de Alegrete é franca e vale destacar para quem for apostar que o favorito Yuri The Fury venceu seu páreo com o tempo de 33,030 contra 33,330 de Fantastic Dollar e 33,640 da La Machine.

Fotos: Cancha Reta/ Roque Massariol