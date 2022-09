“Sextou com S de Saúde” é sucesso na Praça Nova

Na última sexta-feira (2), na Praça General Osório, um evento literalmente botou a comunidade para dançar.

Uma aula de dança na Praça Nova selou o sucesso do O evento “Sextou com S de Saúde”, promovido pela Secretaria de Saúde, setores NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e Academias da Saúde. As equipes NASF, estiveram presente com psicólogas, nutricionistas e assistentes sociais.

O motivo foi comemorar em grande estilo ao dia do psicólogo (27 de agosto), dia do nutricionista (31 de agosto) e dia do educador físico (1º de setembro), profissionais muito importantes no apoio e saúde das pessoas. As três profissões estão interligadas para proporcionar saúde física e mental.

O objetivo era proporcionar uma aula de dança com a população e dar orientações sobre saúde mental e alimentação. Sucesso garantido, que reuniu pessoas em prol do bem estar.

Durante as atividades, foi apresentada a nova professora das Academias da Saúde, Rozelaine Freitas Rocha, que está retomando as atividades após o período crítico da pandemia.

O convidado especial do “Sextou com S de Saúde”, foi o professor Marluã Alende, que interagiu com o pessoal e apresentou danças animadas.

Fica o convite para a comunidade participar da Academia da Saúde nos seguintes locais:

Segundas – na ESF Vera Cruz, Terças – na ESF Promorar, Quartas – na ESF Vila Nova, Quintas – no Centro Social Urbano e Sextas – na Praça Nova, sendo todos os dias às 14h.

Fotos: NASF