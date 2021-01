Vereador solicita PMs para Vila do Passo Novo; pedido foi entregue ao comando regional da BM em Livramento

Em contato com sua assessoria, a informação é de que o encontro foi muito produtivo, com a possibilidade de se concretizar o pedido a curto prazo. “O comandante ficou sensibilizado com o pedido e que buscará uma solução para o problema”, destacou Cleiton Cajuru, assessor que acompanhou o vereador na agenda em Santana do Livramento. De acordo com informações do gabinete do progressista, a solicitação será entregue ainda nesta semana na Capital do Estado, onde o Coronel Gurgel fará a entrega do pedido ao Comando Geral da Brigada Militar.

Ainda na fronteira, o Vereador Bocão visitou a Câmara e trocou ideias com o vereador Eduardo Amaral, para projetos futuros envolvendo a região.

Júlio Cesar Santos Fonte: Alair Almeida Foto: Assessoria do Gabinete