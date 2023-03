10ª Conferência Municipal de Saúde debateu estratégias e prioridades para Alegrete

10º Conferência Municipal de Saúde de Alegrete aconteceu na última semana, nos dias 23 e 24 de março.

O evento, que acontece a cada quatro anos, é um dos mais importantes espaços de diálogo entre governo e sociedade para a construção das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS). Desta vez, a realização foi no Centro Universitário da Região da Campanha, URCAMP.

A ação caracteriza-se como um momento ímpar para mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade acerca das necessidades e prioridades para cada território, da saúde como direito e em defesa do Sistema Único de Saúde.



Também serve para aprofundar o debate sobre as possibilidades sociais e políticas para barrar os retrocessos no campo dos direitos sociais, em especial as que incidem sobre o setor saúde, e a necessidade da democratização do Estado. Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, organizado em quatro eixos:



I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos;

II – O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas;

III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia;

IV – Amanhã será outro dia para todos, todas e todes.

As Conferências de Saúde são importantes espaços de participação popular para construção das políticas públicas no sistema único de saúde (SUS). São um espaço construtivo e ascendente de proposição, a partir do olhar das comunidades, movimentos e entidades, onde a competência para realização de cada etapa é da respetiva esferas de gestão.