Knierim, um desportista que respira o futebol amador de Alegrete

Aos 58 anos, o guri que se criou no bairro Pedreiras é daqueles desportistas que respira o futebol amador em Alegrete.

Knierim, como é chamado, está à frente das competições com chancela da Liga Alegretense de Futebol e organiza torneios fora da temporada da Liga para tradicionais clubes do município.

Com as finais dos campeonatos municipais, o alegretense que serviu no 10º BLog passou pelo HGUA, completou 32 anos de serviço militar e foi para reserva. Profissionalmente é condutor de veículo de emergência, técnico em enfermagem, atua como motorista da ambulância da Unimed.

Iniciou como atleta do Vasco nos anos 80, no tradicional segundinho. De lá parou no América do saudoso Nilo Gonçalves. Foi para o Nacional, formando as categorias de 1º e 2º quadros e um dos pioneiros da categoria 40 anos no Nacional.

Organizador técnico de diversos torneios, sempre priorizou homenagear algum desportista em comum acordo com o clube promotor do evento.

Uma lesão no joelho o afastou dos jogos de futsal como atleta e recebeu convite para integrar a ASSARFA, onde apitou diversos jogos do amador. Valdir também é radialista com participação na 104 FM, além de ter feitos programas na rádio Sentinela, trabalhou em diversas transmissões do Efipan como repórter de campo.

Mas um convite da LAF, o transformou no coordenador técnico das competições de futebol municipais. Knierim perdeu as contas de quantos torneios já realizou e ameaça aposentadoria como coordenador técnico. Diz que vai ajudar, mas precisa abrir oportunidade para novos desportistas.

A reportagem do PAT, entrevistou o alegretense que hoje reside com a família no bairro Favila. Confira os principais trechos:

Portal: Como coordenador técnico da LAF, quais foram os trabalhos desenvolvidos na temporada 2022 ?

Bom, dos campeonatos organizados pela LAF, uns iniciados o ano de 2022 e terminados agora no corrente ano, auxiliamos como coordenador nas categorias Master especial (55 anos), Master (50 anos), Sênior especial (40 anos) e também nas categorias principal e aspirantes.

Portal: E para 2023 o que esperar em competições com chancela da Liga Alegretense de Futebol ?

Das equipes, com certeza muita garra, vontade de vencer, classificação num primeiro momento, ir para as proximas fases ainda com mais garra, visando uma possível final. A LAF deve proporcionar, sem descriminação, nenhuma categoria. Todas terão que continuar recebendo o mesmo apoio que tiveram durante todos os anos anteriores.

Portal: O futebol amador ainda tem várias carências, qual tu considera a mais crítica e como resolver essa lacuna ?

As equipes que entram para disputar os campeonatos organizados pela LAF, independentemente de categoria, todas possuem diversas carências. Mas quero citar uma que acho importante, que é a renovação de dirigentes. As equipes precisam encontrar pessoas como os dirigentes antigos, aqueles que vestiam literalmente a camiseta da sua equipe. Precisamos resgatar esses dirigentes e valores morais.

Portal: Os campos nos bairros estão extintos. Tínhamos o projeto de dois campos na Praça da Juventude, que acabaram em parte suprimidos pela obra dos camarotes. Como resgatar essas áreas para prática do futebol ?

De maneira nenhuma, os jogos nos campos localizados em bairros da nossa cidade, não podem ser descartados, o que estava ocorrendo é que por vezes um jogo iniciava, e não terminava por diversos fatores, que ainda precisam ser corrigidos, mas está mais próximo de alguns jogos serem disputados nos campos dos bairros. Com relação aos dois campos da Praça da Juventude, a LAF, por não ter recurso monetário, uma vez que o valor que recebe é voltado na sua maioria para pagamento de arbitragem, não consegue realizar as melhorias naquele recinto. Vai precisar de mais apoio por parte dos órgãos governamentais.

Portal: Por que a LAF esbarra em tantos entraves para o uso do Estádio Farroupilha ?

O uso do estádio municipal Farroupilha por parte de todas as equipes do futebol amador alegretense, não deveria nem ter questionamentos e nem entraves. Deveríamos tratar o estádio como ele é – Municipal – dando oportunidade à LAF durante uns meses do ano para que ela pudesse realizar os jogos de todas as categorias, principalmente nas segundas fases das competições. Obviamente que entende-se que existe um evento anual importante para a cidade que é o Efipan, mas acredito que a questão é a organização de um calendário para o uso correto do Farroupilha.

Portal: Temos potencial para colocar um clube de futebol no cenário gaúcho, em competições da FGF. Por que no teu entendimento isso não acontece?

Não é de hoje que digo. Já há bastante tempo Alegrete deveria estar disputando uma competição organizada pela Federação Gaúcha de futebol. Potencial a cidade tem, basta nos olharmos o trabalho das equipes Fluminense, Centenário e Boca Jr, que participaram da Copa Gaúcha. Foi um trabalho maravilhoso de atletas e dirigentes, com poucos recursos alcançaram objetivos enaltecendo o nome da cidade de Alegrete. Só que para a cidade ter um representante no futebol gaúcho, é primordial ter pessoas sérias à frente desse trabalho. Se isso ocorrer, a comunidade compra a ideia e empresas apoiam.

Portal: Em 2023, qual o teu objetivo dentro do esporte local ?

O objetivo é ajudar sempre que possível. Algumas pessoas pedem para ajudar em torneios na cidade. Poderei ajudar na fase de sorteios, calendário de jogos, e alguma parte de regulamento. A partir daí, o desenrolar da competição fica totalmente a cargo do organizador. Quero ir para o campo somente como mais um torcedor do bom futebol. Não poderia deixar de agradecer aos presidentes da LAF, Paulo Cunha, Hamud Maruf, diretor Clóvis Ferreira e demais diretores por terem me dado a oportunidade de ficar como coordenador durante todo esse tempo. Agradeço a todos os dirigentes e diretores de equipes e também a toda a imprensa pelo apoio. Meu muito obrigado.

Fotos: reprodução