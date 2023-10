Mostra Disciplinar do Tancredo Neves evidência aprendizado dos alunos

A Escola Estadual Tancredo Neves realizou a Mostra Interdisciplinar dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, no último dia 3.

A superação das fragilidades de aprendizagem por meio de trabalhos que abrangeram todas as áreas de conhecimento, como: Ciências, Geografia, Leitura e História, bem como empreendedorismo.

Mostra Interdisciplinar do Tancredo Neves

De acordo com o diretor, professsor Assis Ribas a escola aposta num projeto pedagógico que tem como foco e ênfase a qualificação do ensino, ainda que seja nos anos iniciais. Isso ocorre com planejamento e muita interação entre o professor e aluno, possibilitando e garantindo a participação de todos sujeitos envolvidos.

Diante desse entendimento, acredita-se que a educação é um processo transformador na vida do aluno. O evento mobilizou a comunidade escolar, sobretudo os pais, que compareceram para prestigiar os trabalhos elaborados por seus filhos.