12º BE planta 150 mudas de árvores pelo aniversário da Divisão Encouraçada

O 12º BE Cmb Bld está em uma área com extensa biodiversidade próxima ao Rio Ibirapuitã.

Plantio no 12º BE Comb

No último dia 8 de agosto nos fundos do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld) foi realizado o plantio de 150 mudas de árvores, em comemoração ao 114ª aniversário da 3ª Divisão de Exército “Divisão Encouraçada”, da qual o 12º BE Cmb Bld é integrante.

O plantio dessas mudas de árvores busca contribuir para o reflorestamento de áreas degradadas, bem como estimular a cultura de preservação do meio ambiente aos integrantes do Batalhão.

As mudas são de árvores nativas.