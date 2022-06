12º BE recebe grupo de militares evangélicos de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld), através do Grupo de Militares Evangélicos de Alegrete, realizou um culto na unidade militar.

A atividade reuniu militares evangélicos no auditório do Batalhão Marechal Enéas Galvão. O culto evangélico, “Acolhendo Militares”, recebeu uma boa aceitação na unidade militar do município.

Atividade lotou auditório do Batalhão

O encontro teve por finalidade manter o apoio espiritual à tropa. O Sgt R/1 BM Adão Roberto, Coordenador do Grupo de Militares Evangélicos de Alegrete, apresentou o “Projeto Mão Amiga” desenvolvido pelo grupo e que tem por objetivo apoiar e acolher social e espiritualmente os militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares da Guarnição de Alegrete.

Fotos: Sd Finger