13ª Regata Ecológica é transferida em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semmam), em parceria com o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12° BE Cmb Bld) e Conselho Municipal do Meio Ambiente, comunica alteração na data da 13ª Regata Ecológica, devido as condições climáticas e previsão do tempo.

O evento, que ocorreria no dia 2 de dezembro, terá nova data a ser divulgada nos próximos dias, levando em conta a integridade física dos participantes. A secretária, Gabriela Segabinazzi, ressalta que a decisão principal foi baseada no volume de chuva que está previsto para esse sábado. “Vamos estudar com calma um novo dia e esperamos que tudo ocorra da melhor forma possível”, disse a servidora Municipal.

O evento tem o objetivo de recolher lixo das margens do rio Ibirapuitã ao longo do trajeto por onde passar, retirando os detritos para limpar as margens e evitar a poluição da água do rio que banha a cidade. A Secretaria de Meio Ambiente fica na Avenida Assis Brasil, 930 e o contato é 55 3961 1682 ou 55 99161 0937.