Asfalto cede na Assis Brasil, e a Corsan detecta um problema na rede de água

A via está interrompida neste ponto, e uma equipe da Corsan está no local perfurando a rua para encontrar a origem do vazamento interno que acabou prejudicando o asfalto.

A imprensa da Corsan informa que no início desta tarde (1), identificou-se um problema na luva da rede de água, e a partir das 17h começará a faltar água em parte do Centro e Cidade Alta. A manutenção ocorrerá até tarde da noite desta sexta-feira, conforme anunciado pela Corsan. Aconselha-se que aqueles que não possuem caixa d’água em casa armazenem água para consumo próprio, especialmente devido à alta temperatura registrada hoje em Alegrete.