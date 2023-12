Delegação de Alegrete com quatro atletas se destaca nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo

Mais uma Paralímpiada Escolar na vida de quatro atletas alegretenses. Murillo Vaz Medeiros, 16 anos, Nicolas Fortes dos Santos, 16 anos ambos estudantes da E.E.E.M Emílio Zuñeda, Viviane Castilhos, 16 anos estudante do IEOA e a estreia de João Pedro Cristovam Camargo, 17 anos estudante da E.E.E.B.Dr.Lauro

Dornelles.

O aguerrido Murillo participou no arremesso de peso, nos 100m e 400m. Foram dois dias de competições. Este ano, o evento atestou um número expressivo de concorrentes na modalidade de Murilo. Ele não conseguiu classificação entre os três primeiros lugares, mas teve uma boa evolução e representou muito bem sua escola, terra natal e RS. Foi sua 5ª participação participa das

Paralimpíadas Escolares desde 2019.



Segundo Murillo, as Paralimpíadas é muito mais que uma competição é um momento de

conviver com outras pessoas, fazer novas amizades e de incentivar outras crianças a seguir

o caminho do Esporte.

A campeã Viviane Castilhos, participou pela primeira vez em 2019 na bocha adaptada e vem se destacando nesta modalidade. Em novembro deste ano, faturou na cidade de Portão, o 3° Campeonato Estadual de Bocha na sua categoria. Nestas Paralimpíadas Escolares, Vivi ficou em 4° lugar.

Viviane foi acompanhada pela sua staff Maira Castilhos que vivenciou cada momento deste evento e o quanto a atleta evoluiu.



Já Nicolas há três anos participa no Basquete em Cadeiras de Rodas (BCR), onde foi bicampeão ( 2021/2022) e já participou de dois Camping Escolar (em janeiro e julho de 2023) que tem por objetivo incentivar desde cedo o alto-rendimento para que esses atletas defendam o Brasil em mundiais e Paralimpíadas.



Estreando, João Pedro pela primeira vez esteve no grandioso evento e junto com o Nicolas e o

Igor (Santa Cruz do Sul) escreveram mais uma página na história do Basquete em Cadeiras de

Rodas das Paralímpiadas Escolares. Juntos Nicolas, João Pedro, Igor e o técnico Celso ganharam o primeiro jogo (RS X Paraná ) de 17 a 6, o segundo foi ( RS X SC) de 6×4 e o terceiro jogo (RS X Paraíba) com um placar de 12 X 0. E hoje, às 14:30 o Basquete em Cadeiras de Rodas do Rio Grande do Sul disputará a final com o time de São Paulo.

“Temos um orgulho imenso destes três atletas ( Nicolas, João Pedro e Igor) que fizeram a

diferença e representam o nosso Estado. Nossos jovens atletas estão finalizando estas Paralimpíadas Escolares com o sentimento de gratidão, pois deram o seu melhor para que suas escolas, o município e

o RS sintam orgulho de tê-los como representantes”, frisou a professora Marzi Fontoura da Costa.

“Temos a convicção que esta experiência foi significativa para todos. Gratidão as equipes diretivas das escolas que apoiam seus alunos/atletas, bem como acreditam no potencial dos mesmos. Um agradecimento especial ao Juliano Rodrigues e ao Ronaldo Medeiros que voluntariamente treinaram nossos dois atletas com o apoio do técnico Celso de Santa Cruz. Mais uma vez contamos com o apoio da Secel, do Grupo Esportes para Todos, da Inclusive e da AABB”, ressaltou emocionada, a educadora.

Desde o último dia 27 de dezembro, quatro atletas de Alegrete estão disputando às Paralimpíadas Escolares. A competição nacional é realizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, e está em sua terceira etapa regional em São Paulo, com programação até sábad, 2 de dezembro.

O evento reúne jovens estudantes com deficiências físicas, intelectuais e visuais do ensino básico. Os 26 estados e o Distrito Federal terão competidores na etapa nacional: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

As provas acontecem no Centro de Treinamento Paralímpico, nas modalidades de atletismo, bocha, futebol de cegos, futebol de PC, goalball, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, voleibol sentado, basquete 3×3 em cadeira de rodas, badminton, taekwondo e halterofilismo. Dentre estas, os paratletas João Pedro Cristovam Camargo, 17 anos estudante da E.E.E.B.Dr.Lauro, Nicolas Fortes dos Santos, 16 anos estudante da E.E.E.M. Emílio Zuñeda, Murillo Vaz Medeiros, 16 anos estudante da E.E.E.M. Emílio Zuñeda e Viviane Castilhos, 16 anos estudante do IEEOA.

A professora da rede estadual Marzi Fontoura da Costa, está junto à delegação gaúcha e acompanhando os atletas alegretenses. Ela atua como staff na modalidade de atletismo, e há três anos participa eficazmente no evento.

Belém (PA), Brasília (DF) e São Paulo (SP) sediaram as três primeiras fases regionais das Paralimpíadas Escolares entre os meses de agosto e setembro. Os estados do Pará, Minas Gerais e São Paulo foram os campeões, respectivamente.