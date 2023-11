13ª Regata Ecológica foi transferida

As empresas, entidades, escolas ou grupos particulares que quiserem participar têm até o dia 23 de novembro para fazer as inscrições. Na Regata, as equipes navegam com botes do Exército por parte do Ibirapuitã, bem próximo à cidade, e neste trajeto retiram resíduos jogados às margens do rio. Podem se inscrever até 50 equipes, cada uma com 10 pessoas, incluindo dois militares. As equipes, se desejarem, podem estar devidamente identificadas.

O lixo retirado no trajeto, é amontoado em locais à margem do Rio e depois levado pelas equipes de limpeza pública de Alegrete.