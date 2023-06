2ª Cia Mec realizou instrução de combate a incêndio

Na segunda-feira(20), a 2º Companhia de Engenharia Combate Mecanizada realizou um treinamento de prevenção e combate a incêndios ministrada pelo Segundo Sargento Natanael Ferrão e soldado Daniel Dias do Corpo de Bombeiros Militar de Alegrete.

O intuito da instrução foi passar aos militares presentes, as técnicas corretas de ação nas adversidades quando o fogo está presente. Durante a atividade foram demonstradas de maneira prática a correta utilização dos extintores, bem como outros procedimentos de cessar fogo.

Ao final do treinamento, o Capitão Felipe Henrique Lúcio, comandante da Companhia, agradeceu a presença dos bombeiros militares no arquatelamento e enalteceu a importância dos conhecimentos passados que contribui de forma significativa com as situações do cotidiano. No final os bombeiros receberam um certificado de agradecimento em nome da 2ºCia Mec.