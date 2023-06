Oficina do Samba, uma promissora iniciação na bateria dos Ritmistas

Na tarde do último sábado, 17 de junho, a quadra do G.R.C.E.S Nós Os Ritmistas, escola campeã do carnaval de Alegrete em 2023, foi palco de um evento especial que promoveu o aprendizado e a paixão pela percussão. Trata-se do projeto social “Oficina do Samba”, uma iniciativa da diretoria da escola e da renomada bateria “Bateria do Zé”, que proporcionou aulas gratuitas de percussão para crianças e adolescentes da comunidade alegretense.

Com o objetivo de oferecer uma oportunidade única para os jovens talentos da região, os participantes tiveram a chance de aprender com os próprios diretores da bateria, que são reconhecidos por sua expertise e excelência musical. Durante o evento, os alunos tiveram contato com diferentes instrumentos de percussão, incluindo surdo (1º, 2ª e 3ª), caixa, repique, repique mor, tamborim e chocalho.

A oficina despertou o interesse e entusiasmo dos jovens músicos em formação, que puderam experimentar os instrumentos e dar os primeiros passos nesse universo musical tão rico e animado. Além disso, os organizadores do projeto ressaltaram que aqueles que se destacarem durante as aulas poderão ter a oportunidade de integrar a bateria dos Ritmistas no futuro, o que representa um estímulo adicional para os participantes se dedicarem e se aprimorarem na percussão.

A próxima edição da “Oficina do Samba” está marcada para o próximo sábado, dia 24/06, a partir das 15h, na quadra da escola. Todos os interessados em participar são convidados a comparecer e aproveitar essa experiência enriquecedora. Além disso, para aqueles que já possuem conhecimentos prévios em algum dos instrumentos de percussão mencionados, as inscrições para novos integrantes estão abertas.

Os responsáveis pelo projeto social estão disponíveis para fornecer mais informações e esclarecer dúvidas. Entre em contato com mestre Daniel pelo telefone (54) 9 9620 0663, Tuti pelo telefone (55) 9 9920 2825 e Diego pelo telefone (55) 9 9996 6707.

A iniciativa da oficina gratuita de percussão promovida pela escola de samba G.R.C.E.S Nós Os Ritmistas e sua renomada bateria “Bateria do Zé” é uma forma de incentivar o talento musical nas crianças e adolescentes da comunidade local, oferecendo-lhes uma oportunidade única de aprendizado e de integração com a cultura do samba. Espera-se que essa ação inspire outros projetos semelhantes e contribua para o desenvolvimento artístico desses jovens promissores.