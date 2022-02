2º Botequim do Carnaval mostrou memórias e o atual cenário da grande festa

O 2º Botequim do Carnaval – História, Memória e Samba, seguindo o modelo do primeiro, também foi realizado este ano, já que ainda não temos carnaval de rua. O grupo de abnegados sambistas e resilientes Vinícius Sininho, do Cavaco; vocais de Anderson o Eddy, Sandico, percussão do Gersinho e outros, participaram do Botequim.

2º Botequim do Carnaval

Esse trabalho que acontece sob a recepção de Danilo Shimitz e esposa Cleuza, em sua empresa, mostra a poesia e a memória do carnaval pelo psicólogo, escritor e músico Márcio Duarte faz com a gente passe pelos sambas enredos que fizeram e fazem a história do carnaval no Alegrete e no Brasil, fazendo sempre a pergunta: “Qual o futuro do carnaval de rua em Alegrete?”, resposta na voz dos presidentes das escolas de samba e da Assercal.

Com o apoio de Sivens Carvalho coordenador social da União, produção da Pop TV, respaldados pelos anfitriões Danilo e Cleuza, num verdadeiro esquenta para o Carnaval que acontece até a próxima terça-feira.