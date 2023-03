30 de março é o Dia do Transtorno Bipolar

Muitas pessoas romantizam o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e é normal escutarmos frases como “Eu sou bipolar” ou “Ele só pode ser bipolar”. A bipolaridade é uma doença complexa que afeta cerca de 140 milhões de pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. De difícil diagnóstico, o indivíduo pode ficar anos sem saber que tem a doença ou, frequentemente, é tratado como depressivo e confundido com o Transtorno Boderlaine.

O dia 30 de março foi escolhido por causa do artista plástico holandês Vincent Van Gogh, que foi hostilizado e tratado como “louco”, nunca vendeu uma tela em vida. Atualmente, seus quadros possuem o devido reconhecimento, a obra Noite Estrelada vale US$ 100 milhões. Por isso, é importante reconhecer os sintomas desde cedo, que surgem na adolescência ou no início da vida adulta. A pessoa com bipolaridade pode ter uma vida normal, mas precisa estar medicada e em terapia constante.

Os principais sintomas podem ser divididos em:

Mania – o indivíduo tem a sensação de falso bem estar, acredita que pode fazer o que desejar, inclusive ações que coloquem sua vida e de outros em risco, tem problemas com dinheiro, pois gasta descabidamente. A energia é tanta que às vezes tem insônia, dificuldades de articular palavras e formar frases, o pensamento é acelerado. Pode ter crises de psicose.

Depressão – alterações de apetite (ganho ou perda de peso), vontade de não fazer suas atividades diárias, pensamentos suicidas, sentimento de culpa e inutilidade, redução da libido, reclusão social.

Hipomania – Semelhante à mania, mas sem repercussão efetiva na vida do doente.

Em relação as causas, geralmente, é uma condição genética. A mãe bipolar tem mais chances de passar a seu filho o TAB, como também o alcoolismo na gravidez aumenta as chances de o bebê ter a doença no futuro. Não existem exames para saber se alguém sofre ou não com a bipolaridade, a constatação é clínica, de acordo com o histórico e relato do paciente. À vista disso, é um diagnóstico que não é feito nas primeiras consultas com psiquiatras ou psicólogos, pode demorar meses e até mesmo anos.

O tratamento é feito com estabilizadores de humor, que podem ser associados a antidepressivos e/ou antipsicóticos. Não existe cura, mas os sintomas são amenizados pelo tratamento contínuo. A pessoa que tem TAB em tratamento deve eliminar o consumo com álcool, cafeína e drogas, por serem substâncias psicoativas. Tudo isso pode ser potencializado com a terapia constante, para que o indivíduo possa se reconhecer e compreender suas fases, como também ultrapassar com mais sabedoria as situações cotidianas.

Existem muitos famosos com transtorno afetivo bipolar, como o ator Maurício Mattar, a vovó do rock Rita Lee, as cantoras Demi Lovato e Marah Carey, os atores Mel Gibson e Jean-Claude Van Damme, o roqueiro Axl Rose e a multiartista Selena Gomez. Apesar do diagnóstico difícil, os indivíduos com bipolaridade podem ter trabalhos estáveis, relacionamentos afetivos amorosos e constituir família, são as diferenças entre as pessoas que tornam a convivência muito mais interessante.