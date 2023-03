Ex-servidor do IPE continua atendendo segurados de forma voluntária

O ex servidor do IPE em Alegrete Anélio Cardona mesmo aposentado, continua ajudando segurados aqui da Região. Ele diz que realiza o trabalho, on line, a todos os que buscam informações sobre serviços do Instituto. É uma ação voluntária para ajudar pessoas.

O atendimento presencial, informa, é na Prefeitura no setor de encargos pelo 3961/1637.

Anelio conta que a sua rotina é diária, porque muitos que o conheciam de quando esteve como diretor do IPE, em Alegrete, solicitam serviços.

-Eu faço para as pessoas de toda região, porque muitos não sabem ou não conseguem acessar os atalhos on line de serviços. Foram muitos anos à frente do Instituto de Previdência do Estado que fechou, há quase três anos, dentro da Política de Estado de não manter mais postos do IPE no interior do RS.