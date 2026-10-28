5º Seminário Estadual de Prendas Mirins e Piás do RS reúne cerca de 1,5 mil pessoas em Frederico Westphalen

Mesmo com as condições meteorológicas registradas durante o fim de semana, prendas, peões e familiares participaram de palestras, oficinas e apresentações culturais ao longo da manhã e da tarde. Frederico Westphalen sediou o encontro por ser a cidade da 1ª Prenda Mirim do Estado, Julia Fritzen da Silva, do CTG Rodeio da Querência. A entidade foi anfitriã ao lado da 28ª Região Tradicionalista, coordenada por Mirtes Teresinha Friedrich Quadro.

A presidência do MTG foi representada pelo vice-presidente Campeiro, Evandro Martins Otero. Durante o evento, ele destacou a participação das crianças nas atividades tradicionalistas.

“Incentivar a cultura desde a infância é uma das atribuições do MTG e os piás e prendas mirins que estão aqui, o fazem com orgulho e louvor, trocando ideias e apresentando o trabalho realizado em suas regiões e entidades, estão todos de parabéns”, afirmou.

Com o tema “Dos contos, uma memória, das lendas, uma identidade; e em cada história a nossa tradição”, o seminário abordou narrativas, lendas e costumes de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A pedagoga e especialista em educação especial inclusiva Edineia de Lourdes Samua Piovesan apresentou a palestra “Entre lendas e encantos: histórias que nascem da terra”, sobre lendas da cultura gaúcha.

A 3ª Prenda Mirim do RS 2025/2026, Olivia Duarte Rocha, conduziu a oficina “O encontro do passado, do presente e do futuro: viajando através das lendas locais”, com contação de histórias, dinâmicas e interação com o público. A programação contou ainda com Momento Cultural da gestão estadual de Prendas Mirins e Piás 2026/2027 e apresentações das Regiões Tradicionalistas participantes.

A organização foi da gestão estadual de Prendas Mirins e Piás, com apoio da 28ª Região Tradicionalista e do CTG Rodeio da Querência. Ao final, a organização agradeceu a participação das delegações e do público presente.

Crédito fotos: Marcelo Ribeiro/Imprensa MTG