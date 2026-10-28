5º Seminário Estadual de Prendas Mirins e Piás do RS reúne cerca de 1,5 mil pessoas em Frederico Westphalen

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) realizou, no sábado (24), o 5º Seminário Estadual de Prendas Mirins e Piás do Rio Grande do Sul, em Frederico Westphalen, no Norte do Estado. Cerca de 1,5 mil pessoas participaram das atividades no Pavilhão de Eventos do Parque de Exposições Monsenhor Vitor Batistella.

27 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Brasil, Notícias, Política, Saúde 0

Mesmo com as condições meteorológicas registradas durante o fim de semana, prendas, peões e familiares participaram de palestras, oficinas e apresentações culturais ao longo da manhã e da tarde. Frederico Westphalen sediou o encontro por ser a cidade da 1ª Prenda Mirim do Estado, Julia Fritzen da Silva, do CTG Rodeio da Querência. A entidade foi anfitriã ao lado da 28ª Região Tradicionalista, coordenada por Mirtes Teresinha Friedrich Quadro.

A presidência do MTG foi representada pelo vice-presidente Campeiro, Evandro Martins Otero. Durante o evento, ele destacou a participação das crianças nas atividades tradicionalistas.

“Incentivar a cultura desde a infância é uma das atribuições do MTG e os piás e prendas mirins que estão aqui, o fazem com orgulho e louvor, trocando ideias e apresentando o trabalho realizado em suas regiões e entidades, estão todos de parabéns”, afirmou.

Com o tema “Dos contos, uma memória, das lendas, uma identidade; e em cada história a nossa tradição”, o seminário abordou narrativas, lendas e costumes de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A pedagoga e especialista em educação especial inclusiva Edineia de Lourdes Samua Piovesan apresentou a palestra “Entre lendas e encantos: histórias que nascem da terra”, sobre lendas da cultura gaúcha.

A 3ª Prenda Mirim do RS 2025/2026, Olivia Duarte Rocha, conduziu a oficina “O encontro do passado, do presente e do futuro: viajando através das lendas locais”, com contação de histórias, dinâmicas e interação com o público. A programação contou ainda com Momento Cultural da gestão estadual de Prendas Mirins e Piás 2026/2027 e apresentações das Regiões Tradicionalistas participantes.

A organização foi da gestão estadual de Prendas Mirins e Piás, com apoio da 28ª Região Tradicionalista e do CTG Rodeio da Querência. Ao final, a organização agradeceu a participação das delegações e do público presente.

Crédito fotos: Marcelo Ribeiro/Imprensa MTG

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