PRF resgata cachorro abandonado às margens da BR-472, em Uruguaiana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na tarde de segunda-feira (26), um cachorro idoso que caminhava abandonado pelo acostamento do km 565 da BR-472, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O animal estava acuado e corria risco de ser atropelado.

Ao perceberem a situação de vulnerabilidade do cão, os policiais o recolheram e o levaram até a Unidade Operacional da PRF no município. O animal apresentava lesões de sarna e sinais de maus-tratos.

Na unidade, a equipe prestou os primeiros cuidados, oferecendo banho, medicação, água e alimentação, com o objetivo de garantir melhores condições ao cachorro até que ele pudesse receber atendimento especializado.

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A ocorrência contou com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal. Após ser acionada pela PRF, a equipe da secretaria compareceu ao local e realizou o recolhimento do animal, que foi encaminhado para atendimento veterinário e acolhimento no Abrigo Municipal de Cães.

Abandono de animais é crime

A PRF alerta que o abandono e os maus-tratos a animais configuram crime ambiental. Além de causar sofrimento aos bichos, deixar animais soltos nas rodovias representa um risco à segurança viária, pois pode provocar acidentes e colocar em perigo motoristas, passageiros e os próprios animais.

A corporação reforça a importância da responsabilidade e dos cuidados com os animais, destacando que situações de abandono em rodovias exigem atenção, tanto pela vulnerabilidade dos bichos quanto pelo risco de acidentes.