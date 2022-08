6º RCB participa da Operação Tríplice Fronteira

Durante nove dias, o 6º RCB participou da Operação Tríplice Fronteira. Desencadeada pela 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada “Brigada Charrua”, a Operação ocorreu em duas fases: a primeira na cidade de Alegrete e a segunda em Uruguaiana.

Nesta Operação, o 6º RCB cooperou com a 2ª Bda C Mec em sua missão de reduzir as ações do crime organizado e as práticas ilícitas na faixa de fronteira, bem como de intensificar a presença do Estado na região Sul do Brasil, em coordenação com os Órgãos de Segurança Pública Federais, Estaduais e Municipais, além de outros órgãos civis.

Fotos: 6º RCB