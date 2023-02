9º NATE participa da Manhã de Campo realizada pelo IRGA, em Uruguaiana

Share on Email

Em torno de 270 participantes, entre produtores, técnicos e estudantes prestigiaram o evento, onde foram abordados novas cultivares de arroz irrigado, manejo de soja e milho em terras baixas, e resultados de pesquisa sobre trigo.

O 9º Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nate) do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) de Alegrete esteve presente no evento.

Os visitantes também tiveram a oportunidade de visitar os estandes das empresas participantes parceiras. O evento é realizado todo ano, para de mostrar aos produtores e técnicos da região, as novidades das culturas que estação sendo posicionadas pelo instituto.

Para diretora técnica da autarquia, Flávia Tomita, o momento foi importante. “O evento é tradicional na FO e é importante pra atualização e troca de experiência entre os produtores e técnicos do Irga. salientou.

De Alegrete, O técnico Nilton Oliveira, o engenheiro Ivo Melo e o servidor público Celeni Viana, avaliaram como positiva a participação e destacaram a importância da Manhã de campo.

“Muita troca de conhecimento e aprendizado. Agregou e muito. Um baita evento”, frisou Oliveira.

Fotos: reprodução