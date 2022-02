Escolhidos peões e prendas da Campereada

A 42ª Campereada Internacional de Alegrete está confirmada e para a festa foram escolhidos os peões e prendas do evento, no último final de semana, no DTG da escola estadual Emílio Zuñeda. A festa inicia no próximo dia 24 no Parque Dr. Lauro Dornelles.

Prendas da 42ª Campereada de Alegrete

Guri

1° Kaike Garcia de Oliveira = CTG Honorio Lemes.

2° Cristiano Ronaldo Trindade Fernandes = GT OS Tauras.

Peão

1° Peão Claricio Nunes Vargas = GT OS Tauras

2° Peão Ueslei Ramão Severo Kila = CTG Honorio Lemes.

3° Peão Alisson Anaurides Martins da Silva = CTG Honorio Lemes

Pré Mirim

1° prenda Isabeli de souza Goncalves = GT OS Tauras

Mirim

Mirim

1° Prenda Emilly Menine Viana = PQT Filhos do Cerro.

2° Prenda Ana Luiza Nunes Vargas = GT OS Tauras.

3° Prenda Julia Alves Machado = GT OS Tauras.

Juvenil

1° Prenda Maria Antonella Castilhos Iung = CTG Honorio Lemes.

2° Prenda Dionara de Souza Gonçalves = GT OS Tauras

3° Prenda Lavinia Queiroz da Silva = CTG Honorio Lemes.

Adulta

1° Prenda Camila Dorneles da Silva = GT OS Tauras.

2° Prenda Denise Saldanha Teles = CTG Amizade fo Vasco Alves.

3° Prenda Marielle Campanholo Goulart = GT Os Tauras.

O coordenador da 4° RT Marcos Saldanha e dua esposa Bianca juntamente com a Coordenadora cultural da 42° Campereada Internacional Elena Auzani e a sua comissão

Eliane Toledo , aplicaram a provas na manhã de domingo na sede do DTG Emílio Zuneda

Estiveram presentes alguns patrões das entidades que participaram e se cumpriu todos os protocolos exigidos na prevenção da Covid 19

