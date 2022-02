Escolhidos peões e prendas da Campereada

A Campereada Internacional de Alegrete será realizada de 5 a 13 de fevereiro de 2022. O evento é considerado a mais completa festa campeira do estado e é uma promoção da Associação Campereada Internacional de Alegrete, com o apoio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura do Alegrete e parceria com o Movimento Tradicionalista Gaúcho.